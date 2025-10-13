Luceverde Roma dentro va ti resta intenso il traffico sul Raccordo Anulare coda tratti in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina stessa situazione carreggiata esterna tra Ardeatina e la manina lì a Prima Porta per un incidente resta chiusa via di Valle Muricana all'altezza di via Livigno ci sono nelle due direzioni incidente anche su via Flaminia all'altezza di Grottarossa incolonnamenti in un della città a partire da Corso di Francia che spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per traffico da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni per quanto riguarda il trasporto pubblico o ricordiamo che fino al 8 dicembre stop a tutti tranne cittadini ci riferiamo quindi alle linee 2358 14:19 il fermo Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina disposte corse con autobus che coprono le intere tra te e tramviarie ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-10-2025 ore 19:30