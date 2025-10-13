Luceverde Roma Bentrovati consuete spostamenti di queste ore sul Raccordo Anulare in particolare corda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino era Romanina rallentamenti e code in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da Portonaccio a raccordo anulare anche sul viadotto della Magliana Ci sono rallentamenti e Code in direzione dell'aeroporto di Fiumicino via Prima Porta per un incidente chiusa via di Valle Muricana l'altezza di via Livigno ci sono nelle due direzioni incidente anche in centro su via Luisa di Savoia all'altezza di via Principessa Clotilde inevitabili ripercussioni per il traffico è per un altro incidente su via Cristoforo Colombo rallentamenti e code all'altezza di viale della Civiltà del Lavoro indirizzo del centro città ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale per traffico code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete con il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-10-2025 ore 18:30