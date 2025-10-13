Traffico Roma del 13-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità riaperta via Prenestina chiusa precedentemente per accertamenti tecnici tra Viale Palmiro Togliatti & viale Giovanni Battista Valente in direzione del centro per lavori di potatura in viale Giotto Fino al prossimo 24 ottobre transito a senso unico alternato in base all' avanzamento dei lavori possibili ripercussioni per il traffico di zona equitazione ancora protagonista nell'area del Circo Massimo conclusa ieri la Longines Global Champions Tour e da oggi è al prossimo 16 ottobre previsti attività organizzata dal Ministero dell'Agricoltura con protagonista il cavallo italiano modifiche alla viabilità in particolare divieto di transito su viale delle Terme di Caracalla lungo la carreggiata laterale tra Piazzale Numa Pompilio e largo delle Terme di Caracalla Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che fino al 8 dicembre stop a tutti tranne cittadini ci riferiamo qui linee 2358 14:19 mi fermo Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina disposte Forse con autobus che coprono le intere tratte tranviarie https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

