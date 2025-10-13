Traffico Roma del 13-10-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ad Acilia comincerà Questa notte i lavori di ripristino del cavalcavia sulla via del mare all'altezza di via delle calle il ponte era stato danneggiato nel 2018 da un mezzo pesante in base alle chiusure secondo le fasi del cantiere che comunque sarà il primo turno sono previste modifiche per le linee 040608 e per la notturna nme fino a venerdì presso la sede della FAO tra Caracalla in viale Aventino è in programma al forum a mondiale dedicato all'alimentazione fino alle 19 è prevista la chiusura traffico di viale Baccelli nel tratto compreso tra Largo Fiorito e largo vittime del terrorismo Sono deviati bus della linea 160 che saltano temporaneamente quattro fermate proseguono i lavori Anas sul tratto sopraelevato della tangenziale est sino al 7 dicembre tutte le linee tram della città sostituite da bus navetta dettagli sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
