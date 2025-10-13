Traffico Roma del 13-10-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori sul tratto sopraelevato della tangenziale est sino al 7 dicembre tutte le linee tram della città saranno sostituite da bus e la servizio sostitutivo lo ricordiamo è totalmente gratuito ad Acilia cominceranno Questa notte i lavori di ripristino della cavalcavia sulla via del mare all'altezza di via delle calle il ponte era stato danneggiato nel 2018 da un mezzo pesante in casa le chiusure secondo le fasi del cantiere che sarà comunque sempre notturno sono previste modifiche per le linee 04 06 2016 f08 e per la notturna nme dagli aggiornamenti su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
traffico - roma
