Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma con code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e di raccordo anulare traffico sulla carreggiata è una del raccordo tra Flaminia ed Aurelia segnalato anche un incidente code per traffico in interna tra Casilina e doppia coda per traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra il raccordo è l'uscita della tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni alla via Flaminia concludi tra Labaro e via dei Due Ponti in direzione da centro città code anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada e il video per la tangenziale segnalato anche un incidente e terzo il traffico sulla Roma Fiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio sulla Cristoforo Colombo rallentamenti e code per traffico tra via Pindaro e via di Mezzocammino in direzione Roma traffico in coda sulla via Pontina tra Tor de' Cenci e l'Eur indetto per la giornata di oggi lunedì 13 ottobre uno sciopero di quattro ore dalle 12 alle 16 del personale aeroportuale di Roma Fiumicino e Ciampino garantiti i voli da e per gli aeroporti della Regione Toscana dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-10-2025 ore 08:30