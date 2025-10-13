Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova di raccordo anulare code per traffico anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia stessa situazione sulla carreggiata esterna tra Cassia e Aurelia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale sulla stessa tangenziale code tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia per traffico 3 raccordi via dei due punti verso il centro città traffico in coda anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada il bivio per la tangenziale segnalato anche un incidente sulla Cristoforo Colombo rallentamenti e code per traffico tra via Pindaro e via di Malafede in direzione Roma indetto per la giornata di oggi lunedì 13 ottobre uno sciopero dalle 12 alle 6 del personale aeroportuale di Roma Fiumicino e Ciampino garantiti i voli da e per gli aeroporti della Regione Toscana dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-10-2025 ore 07:30