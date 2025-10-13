Traffico Lazio del 13-10-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio Bentrovati sulla A1 Roma Napoli rallentamenti per un incidente avvenuto tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli ed intenso il traffico in queste ore intorno a Roma sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis veientane Salaria tra Nomentana e Prenestina code anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale a raccordo anulare in questa di trafficata via Pontina code a tratti tra Pomezia ad Aprilia in direzione di Terracina lavori Questa notte sulla diramazione di Roma nord tra le 22 e le 6 chiusura tra Fiano Romano e l'auto sole in questa direzione lavori anche sulla roma-fiumicino dalle 22 chi proviene dall' aeroporto Leonardo Da Vinci troverà chiuso il video per la Roma Civitavecchia il termine dei lavori domani mattina alle 6 bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

