luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda per un incidente sul tratto della A1 Roma Napoli tra Anagni e Colleferro verso Roma chiuso lo svincolo di Anagni in entrata in direzione della capitale traffico in coda anche tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli trafficata la via Pontina con coda tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma code per traffico anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia e via di Malafede in direzione del raccordo anulare in provincia di Frosinone ricordiamo la chiusura sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Tina superiore a montecastello In entrambe le direzioni termine interventi previsto per fine ottobre indetto per la giornata di oggi lunedì 13 ottobre uno sciopero di quattro ore dalle 12 alle 16 del personale aeroportuale di Roma Fiumicino e Ciampino garantiti i voli da e per gli aeroporti della Regione Toscana è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-10-2025 ore 09:30