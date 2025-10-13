Tradizionale castagnata con vin brulè al Santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano

Domenica 19 ottobre, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, le Missioni Carmelitane in Centrafrica del Santuario del Gesù Bambino di Praga organizzano la tradizionale Castagnata al Santuario di Arenzano con vin brulé.A partire dalle ore 11 fino alle 18:30, saranno distribuite le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

