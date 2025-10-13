Tracollo del Montevarchi che prende quattro sberle dall' Orvietana

Arezzo, 13 ottobre 2025 – E' finito 0-4 l'incontro tra Montevarchi e Orvietana valevole per la 7a giornata di Serie D Girone E. Una giornata tragicomica per gli uomini di mister Marmorini che non sono riusciti quasi mai a stare in partita dimostrando un notevole passo indietro rispetto agli ultimi incontri. Il Montevarchi si ferma a 3 i risultati utili consecutivi e dovrà meditare in vista della trasferta contro il Camaiore che, nella situazione odierna, assume una grossa importanza. Il Montevarchi dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Prato, voleva continuare la propria striscia d'imbattibilità in campionato puntando ad ottenere un successo che avrebbe evidenziato nuovamente i progressi fatti in queste ultime settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

