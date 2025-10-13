Tra ospedali operazioni e paure Paola Caruso ha mostrato la parte più autentica di sé | una madre che combatte una figlia che soffre una donna che non smette di sperare
P aola Caruso si è raccontata a Verissimo parlando della sfida più grande della sua vita: la battaglia del figlio Michele, oggi sei anni, contro le conseguenze di un danno permanente al nervo sciatico, causato da un’iniezione sbagliata durante una vacanza in Egitto nel 2022. «Noi, madri di maschi, che cerchiamo di crescere figli migliori dei loro padri» X «Il danno è irreversibile, nessuno potrà ridargli il nervo sciatico», ha confidato a Silvia Toffani. Ma dopo un intervento negli Stati Uniti, il piccolo oggi cammina senza tutore, un traguardo che per la madre rappresenta un riscatto profondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: ospedali - paure
DONNE CANCELLATE #mostrafotografica Dal 1 al 14 ottobre 2025, Palazzo delle Paure Piazza XX Settembre 22 #Lecco ospita una mostra intensa e toccante che riporta alla luce le vite dimenticate di centinaia di #donne ricoverate all’ex ospedale psichiatric - facebook.com Vai su Facebook
A Paola rimosso tumore raro di 40 cm: operazione record nello spoke tirrenico - Un tumore di 40 centimetri rimosso nello spoke di Paola non è soltanto una notizia di sanità: è il simbolo di una Calabria che, quando mette a sistema le sue eccellenze, può scrivere pagine nuove, ... Come scrive cosenzachannel.it