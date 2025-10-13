Tra ospedali operazioni e paure Paola Caruso ha mostrato la parte più autentica di sé | una madre che combatte una figlia che soffre una donna che non smette di sperare

P aola Caruso si è raccontata a Verissimo parlando della sfida più grande della sua vita: la battaglia del figlio Michele, oggi sei anni, contro le conseguenze di un danno permanente al nervo sciatico, causato da un’iniezione sbagliata durante una vacanza in Egitto nel 2022. «Noi, madri di maschi, che cerchiamo di crescere figli migliori dei loro padri» X «Il danno è irreversibile, nessuno potrà ridargli il nervo sciatico»,  ha confidato a Silvia Toffani. Ma dopo un intervento negli Stati Uniti, il piccolo oggi cammina senza tutore, un traguardo che per la madre rappresenta un riscatto profondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra ospedali, operazioni e paure, Paola Caruso ha mostrato la parte più autentica di sé: una madre che combatte, una figlia che soffre, una donna che non smette di sperare

