L e Giornate FAI d'Autunno 2025 hanno registrato un'affluenza record di 415.000 visitatori, con un incremento dell'8% rispetto all'edizione precedente. Un risultato che segna il nuovo primato per l'appuntamento autunnale del Fondo Ambiente Italiano e conferma l'interesse crescente verso i luoghi del patrimonio nazionale. Gli eventi del FAI, tra le Giornate d'autunno e Tre giorni per il giardino. , il Monastero di Regina Coeli a Napoli e il Palazzo Ducale di Modena.

Tra i siti più visitati figurano il Palazzo della Provincia di Bari, la Reggia e il Parco Ducale di Rivalta a Reggio Emilia, Porta Nuova e la Cavallerizza del Comando Militare di Palermo