Tra i siti più visitati figurano il Palazzo della Provincia di Bari la Reggia e il Parco Ducale di Rivalta a Reggio Emilia Porta Nuova e la Cavallerizza del Comando Militare di Palermo
Le Giornate FAI d'Autunno 2025 hanno registrato un'affluenza record di 415.000 visitatori, con un incremento dell'8% rispetto all'edizione precedente. Un risultato che segna il nuovo primato per l'appuntamento autunnale del Fondo Ambiente Italiano e conferma l'interesse crescente verso i luoghi del patrimonio nazionale. Tra i siti più visitati figurano il Monastero di Regina Coeli a Napoli e il Palazzo Ducale di Modena.
