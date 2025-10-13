Toyota al 72° Rallye Sanremo con Campedelli sulla GR Yaris Rally2 E si decide il monomarca
Con il weekend del 17-19 ottobre 2025 si chiude la stagione del Campionato Italiano Assoluto Rally nella cornice ligure: una gara iconica nella quale Toyota schiera, oltre che Thomas Paperini, anche Simone Campedelli in top class. Gran finale anche per la GR Yaris Rally Cup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L'approccio tra Simone Campedelli e la Toyota GR Yaris Rally2, in vista del Rallye Sanremo. "Una presa di contatto molto piacevole fin dai primi metri", il resoconto del driver, entusiasta della vettura.
