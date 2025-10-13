Tour of Guangxi 2025 | il percorso le tappe e chi parteciperà Spiccano Narvaez e Skjelmose

Ultima corsa World Tour della stagione: il massimo circuito internazionale passa dalla Cina per chiudere l’annata. Edizione numero sei del Tour of Guangxi, andiamo a scoprirlo nel dettaglio. PERCORSO E TAPPE . Dopo una prima frazione favorevole ai velocisti, tre tappe consecutive miste, con strappi anche nella fase finale. Poi la quinta tappa in montagna, con l’arrivo in vetta a Nongla (rampa con pendenze che si avvicinano al 20%) e ultima frazione probabilmente favorevole ancora alle ruote veloci. Tappa 1 (1410): Fangchenggang – Fangchenggang (149,4 km) Tappa 2 (1510): Chongzuo – Jingxi (179,6 km) Tappa 3 (1610): Jingxi – Bama (214 km) Tappa 4 (1710): Bama – Jinchengjiang (176,8 km) Tappa 5 (1810): Yizhou – Nongla (165,8 km) Tappa 6 (1910): Nanning – Nanning (134,3 km) FAVORITI. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of Guangxi 2025: il percorso, le tappe e chi parteciperà. Spiccano Narvaez e Skjelmose

