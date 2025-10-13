Toscanini tra Puccini e Furtwängler | il libro che esplora i rapporti tra grandi maestri della musica
Durante e dopo la pandemia. Con queste parole, Alessandro Avallone e Simone Di Crescenzo indicano l’arco temporale di un libro da loro molto ben curato per Leo S. Olschki: Musica, pensiero, interpretazione: Toscanini tra Puccini e Furtwängler. Il volume raccoglie gli Atti di due convegni internazionali promossi dalla Fondazione Toscanini e ospitati dall’Università di Parma nel 2021-2022. Alberto Triola, allora sovrintendente e direttore artistico della Fondazione, ne tratteggia in apertura la concezione e la vicenda. I saggi vertono da un lato sugli esordi di Giacomo Puccini (1858-1924) e sui rapporti con Arturo Toscanini (1867-1957), direttore stellare; dall’altro, su concezioni e tecniche interpretative dello stesso Toscanini e di un altro direttore che fece epoca, Wilhelm Furtwängler (1886-1954). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: toscanini - puccini
Il quartetto La Toscanini esalta Verdi e Puccini
CONCERTO DI QUESTA SERA CAMBIO ORGANICO E PROGRAMMA. Si comunica che il previsto concerto del Quartetto d’archi La Toscanini per una improvvisa indisposizione di uno dei suoi componenti, verrà sostituito dal concerto del Duo Nappi-Costea d - facebook.com Vai su Facebook
Toscanini tra Puccini e Furtwängler in uscita per Olschki - SIMONE DI CRESCENZO E ALESSANDRO AVALLONE, 'MUSICA, PENSIERO, INTERPRETAZIONE. Si legge su ansa.it
Scala: per 150 anni Toscanini concerto con Chailly, mostra e libro - Il teatro alla Scala di Milano celebra il grande maestro, nato a Parma il 25 marzo 1867 Scala: per 150 anni Toscanini concerto con ... Da affaritaliani.it