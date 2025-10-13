Durante e dopo la pandemia. Con queste parole, Alessandro Avallone e Simone Di Crescenzo indicano l’arco temporale di un libro da loro molto ben curato per Leo S. Olschki: Musica, pensiero, interpretazione: Toscanini tra Puccini e Furtwängler. Il volume raccoglie gli Atti di due convegni internazionali promossi dalla Fondazione Toscanini e ospitati dall’Università di Parma nel 2021-2022. Alberto Triola, allora sovrintendente e direttore artistico della Fondazione, ne tratteggia in apertura la concezione e la vicenda. I saggi vertono da un lato sugli esordi di Giacomo Puccini (1858-1924) e sui rapporti con Arturo Toscanini (1867-1957), direttore stellare; dall’altro, su concezioni e tecniche interpretative dello stesso Toscanini e di un altro direttore che fece epoca, Wilhelm Furtwängler (1886-1954). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Toscanini tra Puccini e Furtwängler: il libro che esplora i rapporti tra grandi maestri della musica