ToscanaGiani | Campo largo è vincente
18.15 "Per me è una straordinaria soddisfazione, vi ringrazio tutti".Così Eugenio Giani, in conferenza stampa, sull'esito delle Regionali dopo i dati che lo danno verso la riconferma a presidente. "Ritengo che questo risultato indichi una Toscana che decide con autonomia, col suo cervello e con i valori che questa Regione esprime: libertà, democrazia e valori di giustizia sociale". In Toscana "il campo largo è vincente", e questo è un "segnale nazionale". "Ho sentito la segretaria Elly Schlein particolarmente vicina", puntualizza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
