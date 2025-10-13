toscana vannacci commenta il flop della lega

Flop della Lega in Toscana, tanto che anche Vannacci, di solito prodigo di parole, ha dichiarato laconico: «C’è poco da commentare, chi vota ha sempre ragione». Così il vicesegretario del Carroccio all’Ansa dopo i primi risultati, che confermano la netta affermazione del centrosinistra guidato da Eugenio Giani. L’ex generale ha aggiunto che continuerà il proprio impegno «per quei principi in cui credo», indicando come priorità «la sicurezza, il rimpatrio di chi è entrato illegalmente nei nostri confini, più sviluppo, meno persone che bloccano e prevaricano gli altri, più infrastrutture». Nonostante la sconfitta, Vannacci ha ribadito la volontà di proseguire il suo lavoro politico «su questa strada». 🔗 Leggi su Lettera43.it

