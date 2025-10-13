Toscana Tomasi | non mi arrendo Contento di quello che ho fatto Ora daremo battaglia a Giani in consiglio

Manca una manciata di sezioni nello spoglio della Toscana, ma i dati confermano che con quasi il 27 per cento Fratelli d’Italia sale al primo posto, affermandosi come primo partito del centrodestra, con la premier che ringrazia gli alleati «per la dedizione e la passione dimostrate in una sfida impegnativa». E con tutti a compulsare il pallottoliere per capire se sono cambiati gli equilibri interni anche se unita, la maggioranza arriva al 40%. Il partito di via della Scrofa sorride perché nella “roccaforte rossa” alle ultime regionali aveva il 13,5% e ora “raddoppia”. Toscana, Tomasi: non mi arrendo, anzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

