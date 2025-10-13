Toscana Tomasi | non mi arrendo Contento di quello che ho fatto Ora daremo battaglia a Giani in consiglio
Manca una manciata di sezioni nello spoglio della Toscana, ma i dati confermano che con quasi il 27 per cento Fratelli d’Italia sale al primo posto, affermandosi come primo partito del centrodestra, con la premier che ringrazia gli alleati «per la dedizione e la passione dimostrate in una sfida impegnativa». E con tutti a compulsare il pallottoliere per capire se sono cambiati gli equilibri interni anche se unita, la maggioranza arriva al 40%. Il partito di via della Scrofa sorride perché nella “roccaforte rossa” alle ultime regionali aveva il 13,5% e ora “raddoppia”. Toscana, Tomasi: non mi arrendo, anzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: toscana - tomasi
Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”
Elezioni regionali Toscana, il sondaggio: Giani verso il 58%, Tomasi sotto di 18 punti, Bundu non sfonda il 2%
Elezioni regionali Toscana, le pagelle ai candidati: Giani ottimo oratore, Bundu vince con il look, Tomasi efficace
? Regionali #Toscana — Scrutinio (2.535 sez. su 3.922) #Giani: 53,98% #Tomasi: 40,87% #Bundu: 5,15% @ultimora_pol - X Vai su X
#Toscana, #Meloni: auguri a #Giani, grazie a #Tomasi e coalizione - facebook.com Vai su Facebook
In Toscana vince Giani ma Tomasi non si arrende: “Porteremo in Regione le nostre battaglie” - Il candidato del centrodestra dopo la sconfitta: “Se il primo atto di Giani è il reddito di cittadinanza, fermo la guerra” ... Scrive firenzetoday.it
Toscana al voto, presentate le liste. Caso Tomasi a Pistoia, polemica Pd a Pisa. Fuori il Pci - ', la lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi, candidato per il centrodestra alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, anche sindaco al secondo mandato di Pistoia. Come scrive lanazione.it