Toscana rieletto Giani | In questi 5 anni è stato fatto un lavoro importante | Video
"Devo dirvi che da un punto di vista di visione sento che il lavoro fatto in questi 5 anni è stato un lavoro importante, con iniziative che sono state protagoniste a livello nazionale". Lo ha dichiarato il presidente della Toscana Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa, a Firenze, sulle Regionali appena vinte. Il governatore rieletto ha aggiunto: "Sono molto felice del risultato del Pd che va oltre il 35%, ma è un risultato importantissimo sul piano nazionale". (ServizioDi Carlo Bressan). 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
