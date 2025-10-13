Toscana le proiezioni | Giani centrosinistra verso la riconferma Staccato Tomasi Affluenza al minimo storico | 47,7% - I dati

Xml2.corriere.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati delle  proiezioni danno il governatore uscente al 54-55%, lo sfidante di centrodestra fermo al 39-40%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Elezioni regionali 2025, Toscana al voto | Exit poll, proiezioni e risultati definitivi: lo spoglio in diretta

Elezioni regionali Toscana 2025, proiezioni in tempo reale: governatore uscente del csx Giani in pole, 52-56%, Tomasi al 39-43%

Proiezioni elezioni Toscana, Giani verso la vittoria. Tutti i dati

Regionali Toscana: Youtrend, vince Giani. Prima proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%. La diretta - Il presidente della Toscana ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani al 56,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 38,8%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,6%.

