Toscana la soddisfazione di Schlein | Hanno cantato vittoria troppo presto andiamo avanti

Dopo due sconfitte, una in Calabria e una in Marche, il campo largo del centrosinistra è riuscito a conquistare una vittoria. In una Regione in cui i sondaggi non lasciavano dubbi, l'area progressista riconferma quella che può essere considerata una vera e propria roccaforte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Toscana, la soddisfazione di Schlein: “Hanno cantato vittoria troppo presto, andiamo avanti”

"Per me è una straordinaria soddisfazione, vi ringrazio tutti. Ritengo che questo risultato indichi una Toscana che decide con autonomia, col suo cervello e con i valori che questa regione esprime: libertà, democrazia e valori di giustizia sociale". Lo ha dichiarat - facebook.com Vai su Facebook

