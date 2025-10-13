Toscana il campo largo verso il trionfo | Schlein a Firenze per la festa con Giani

Firenze, 13 ottobre 2025 – Schlein che si precipita a Livorno per la festa con Eugenio Giani. E Pd e Cinque Stelle che esultano per la prima vittoria del campo largo in questa prima tornata delle regionali, dopo le sconfitte certamente pesanti di Marche e Calabria. Sono le 15 di lunedì quando nel quartier generale di Giani gli exit poll scavano subito il solco con il centrodestra. Giani è dato in una “forchetta” che, nei suoi margini più ampi, tocca addirittura il 60%, mentre Tomasi si ferma al 40% circa. Tutti i risultati in diretta In attesa delle proiezioni insomma, pur con il margine di errore degli exit poll, il governatore uscente sembra ampiamente confermato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, il campo largo verso il trionfo: Schlein a Firenze per la festa con Giani

