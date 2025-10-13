Toscana Giani vince le regionali | l' arrivo in sala stampa con Elly Schlein
Eugenio Giani riconfermato alla guida della Regione Toscana arriva in sala stampa sorridente insieme a Elly Schlein. Arrivata a Firenze la segretaria Pd aveva postato un video che ritraeva l’abbraccio – tra gli applausi – con il candidato del centrosinistra alla guida della Toscana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Regionali Toscana: Youtrend, vince Giani, 'grazie Toscana'. Seconda proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,9%, Tomasi al 40,1%. La diretta - Il presidente della Toscana ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani al 56,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 38,8%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,6%. Segnala ansa.it