Toscana Giani riconfermato presidente | Ha vinto una regione illuminata e riformista
"Ha vinto la Toscana illuminata e riformista. Il risultato è stato chiaro fin dai primi scrutini. Ed è un voto che guarda al futuro. E' una soddisfazione straordinaria". Eugenio Giani è stato riconfermato presidente della Regione Toscana, conquistando il suo secondo mandato con "un risultato netto che, già dalle prime proiezioni, non ha
Toscana, Giani riconfermato presidente: "Ha vinto una regione illuminata e riformista" - Il governatore conquista il suo secondo mandato con "un risultato netto che non lascia spazio a dubbi.
Elezioni, Giani confermato presidente: "Ha vinto la Toscana riformista". Schlein: "Gioia e speranza per il futuro" - Al comitato di via Forlanini, sorrisi e applausi per la riconferma del governatore.