Toscana Giani riconfermato presidente | Ha vinto una regione illuminata e riformista

(Adnkronos) – "Ha vinto la Toscana illuminata e riformista. Il risultato è stato chiaro fin dai primi scrutini. Ed è un voto che guarda al futuro. E' una soddisfazione straordinaria". Eugenio Giani è stato riconfermato presidente della Regione Toscana, conquistando il suo secondo mandato con "un risultato netto che, già dalle prime proiezioni, non ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com