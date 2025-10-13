Toscana Giani riconfermato | gli applausi al comitato elettorale

Quotidiano.net | 13 ott 2025

Firenze, 13 ott. (askanews) - Eugenio Giani confermato presidente della Regione Toscana: gli applausi all'arrivo al comitato elettorale a Firenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

