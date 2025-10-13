Toscana Giani confermato Schlein | avanti sulla strada unitaria

Eugenio Giani è stato confermato presidente della Regione Toscana La segretaria del Pd Elly Schlein ha festeggiato la vittoria di Eugenio Giani nelle elezioni regionali in Toscana sostenendo, dal comitato elettorale del presidente confermato, che sono stati smentiti coloro i quali davano per morta la coalizione: “Andiamo avanti sulla strada unitaria per le prossime regionali”,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Toscana, Giani confermato. Schlein: “avanti sulla strada unitaria”

