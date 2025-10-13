Toscana exit poll | Eugenio Giani in netto vantaggio

AGI - Seggi chiusi in Toscana dove si è votato fino alle 15 per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati: Eugenio Giani ( centrosinistra ), Alessandro Tomasi ( centrodestra ) e Antonella Bundu ( Toscana Rossa ). Eugenio Giani tra il 52 e il 56%, Alessandro Tomasi tra il 39 e il 43%, Antonella Bundo tra il 4 e il 6%. È questo il primo exit-poll, con una copertura campione all'81%, del Consorzio Opinio Italia per Rai sull'elezione del nuovo presidente della Regione Toscana. Il presidente uscente, candidato del campo largo, è saldamente in testa e abbondantemente sopra la soglia di sbarramento al 4%. 🔗 Leggi su Agi.it

