Toscana exit poll | Eugenio Giani in netto vantaggio

AGI - Seggi chiusi in  Toscana  dove si è votato fino alle 15 per eleggere il  presidente della Regione  tra i tre candidati:  Eugenio Giani  ( centrosinistra ),  Alessandro Tomasi  ( centrodestra ) e  Antonella Bundu  ( Toscana Rossa ).   Eugenio Giani  tra il 52 e il 56%,  Alessandro Tomasi  tra il 39 e il 43%,  Antonella Bundo  tra il 4 e il 6%. È questo il  primo exit-poll, con una copertura campione all'81%, del  Consorzio Opinio Italia  per Rai sull'elezione del nuovo  presidente della Regione Toscana. Il  presidente uscente, candidato del  campo largo, è saldamente in testa e abbondantemente sopra la  soglia di sbarramento  al 4%. 🔗 Leggi su Agi.it

