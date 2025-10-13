Toscana Elly Schlein | andiamo avanti sulla strada unitaria

Firenze, 13 ott. (askanews) - La segretaria del Pd Elly Schlein ha festeggiato la vittoria di Eugenio Giani nelle elezioni regionali in Toscana sostenendo, dal comitato elettorale del presidente confermato, che sono stati smentiti coloro i quali davano per morta la coalizione: "Andiamo avanti sulla strada unitaria per le prossime regionali", ha aggiunto Schlein. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

