Toscana de Pascale | Rielezione testimonia la fiducia dei cittadini

Bolognatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha espresso le sue congratulazioni a Eugenio Giani per la rielezione alla guida della Regione Toscana: "Un risultato che testimonia la fiducia delle cittadine e dei cittadini e riconosce il valore del lavoro svolto in questi anni” ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: toscana - pascale

toscana de pascale rielezioneToscana, de Pascale: "Rielezione testimonia la fiducia dei cittadini" - Romagna si congratula con il collega Giani: "Continueremo a lavorare insieme mettendo sempre al centro le persone" ... Da bolognatoday.it

toscana de pascale rielezioneGiani trionfa in Toscana, le congratulazioni di de Pascale - “Congratulazioni a Eugenio Giani per la rielezione alla guida della Regione Toscana. Riporta chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Toscana De Pascale Rielezione