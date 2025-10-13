Toscana Conte | vittoria Giani importante segnale governeremo insieme

Roma, 13 ott. (askanews) - "Salutiamo la vittoria netta, schiacciante in Toscana. È un importante segnale che vale a ribadire la bontà di un progetto politico al quale noi abbiamo per la prima volta contribuito". Lo ha affermato il presidente di M5s, Giuseppe Conte, commentando con i giornalisti i risultati dell'elezione regionale in Toscana che ha visto la conferma di Eugenio Giani. "Lavoreremo affinché l'azione di governo regionale possa essere indirizzata secondo gli obiettivi strategici che abbiamo già anticipato e condiviso in materia di tutela delle politiche del lavoro, dell'ambiente e della giustizia sociale e nel far crescere le imprese sane e l'innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

