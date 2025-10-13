Toscana Conte | per M5s percorso sofferto venivamo da opposizione
Roma, 13 ott. (askanews) - "Sicuramente per noi è stato un percorso sofferto, faticoso. L'abbiamo detto sin dall'inizio in piena trasparenza: veniamo da un'opposizione chiara, forte e sincera al presidente uscente Giani e alla giunta. È chiaro che per noi è stato complicato poter partecipare a questa coalizione ma lo abbiamo fatto sulla base dei progetti e devo dire anche contribuendo a un cambio di asse politico e di obiettivi strategici". Così il presidente di M5s, Giuseppe Conte, commentando con i giornalisti i risultati delle elezioni regionali in Toscana che hanno visto la conferma di Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
