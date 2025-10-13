toscana alle urne affluenza in calo e in veneto riscoppia il caso zaia

Al Nazareno tengono le dita incrociate. L’affluenza alle 23 conferma la tendenza delle regioni andate al voto nelle scorse settimane: astensione massiccia. Non fa piacere a nessuno, certo, ma forse spaventa di più il centrosinistra: 35,70% di votanti, con un calo del 10% rispetto a cinque anni fa, in linea con il 28,15% registrato alle 19. Un salasso, con Pistoia, di cui è sindaco il candidato di centrodestra, Alessandro Tomasi, che vanta un numero di votanti più alto della media regionale: 37,55%. Il dubbio che qualcosa lui abbia mosso è diffuso. Ragion per cui il governatore uscente, Eugenio Giani, rompe il silenzio elettorale con un appello ad andare alle urne: "Ritengo il voto un diritto fondamentale del cittadino e snobbarlo non è bello". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Toscana alle urne, affluenza in calo. E in Veneto (ri)scoppia il caso Zaia