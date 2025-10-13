Torrette cibo immangiabile | sorpresa si cambia subito

Ancona, 13 ottobre 2025 – Pasti biologici ai bambini e alle mamme ricoverate anche all’ospedale Salesi e un vassoio personalizzato per ciascun paziente ricoverato all’ospedale di Torrette. L’apertura entro il prossimo Natale della nuova mensa e centro cottura all’interno della cittadella bianca sanitaria regionale, anticipata dal Carlino, porterà più di una novità e, sembrerebbe, in positivo. Come chiarito dal direttore generale Armando Gozzini, le pietanze preparate in loco saranno di qualità più elevata rispetto a quelle di adesso perché si baseranno su nuovi criteri Cam, criteri ambientali minimi, e avranno anche un costo maggiore per la loro cucina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

