Torni a casa la guerra è finita! La prima telefonata tra Matan Zangauker e la madre Einav dopo due anni in ostaggio a Gaza – Il video
Sul maxischermo allestito nella piazza di Tel Aviv è stata trasmessa la prima videochiamata tra Einav Zangauker, diventata il volto simbolo della lotta per la liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023, e suo figlio Matan, 25 anni, sequestrato insieme alla fidanzata Ilana Gritzewsky e rilasciato nelle prime ore di questa mattina. «Matan, stai tornando a casa. Tutti voi state tornando a casa. Grazie a Dio, la guerra è finita. Vita mia, ti aspettiamo. Ti amo tanto», ha detto con commozione la madre parlando per la prima volta col figlio (ancora dentro Gaza) per la prima volta da due anni. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: torni - casa
Donna accoltellata a Bologna, lo sgomento dei vicini: “Sentite urla strazianti. Speriamo torni a casa”
Perché il cane fa pipì quando torni a casa: cosa vuole comunicare e perché non dovresti rimproverarlo
La madre dell'ostaggio Matan Zangauker al telefono: "Torni a casa"
Torni a casa, zero voglia di cucinare… in fondo al freezer trovi 2 medaglioni di provola. Pomodori con un filo d’olio, un pizzico di pepe, un po’ di pesto… e in meno di 20 minuti, la cena è servita! #iacovazzosurgelati #foodreels #ricettereels #reelsitalia #reelsoft - facebook.com Vai su Facebook
«Torni a casa: la lista è chiusa». Nelle Marche senza sanità - X Vai su X
“Prima della guerra, vivevamo giorni molto belli". Nour torna a casa tra le macerie - Ora stiamo cercando di cercare tra le macerie per trovare le nostre cose. Riporta huffingtonpost.it
I prigionieri di guerra ucraini tornano a casa - Decine di prigionieri di guerra ucraini sono tornati a casa nell'ultimo scambio con la Russia mediato dagli Emirati Arabi Uniti. Si legge su rainews.it