Torni a casa la guerra è finita! La prima telefonata tra Matan Zangauker e la madre Einav dopo due anni in ostaggio a Gaza – Il video

Sul maxischermo allestito nella piazza di Tel Aviv è stata trasmessa la prima videochiamata tra Einav Zangauker, diventata il volto simbolo della lotta per la liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023, e suo figlio Matan, 25 anni, sequestrato insieme alla fidanzata Ilana Gritzewsky e rilasciato nelle prime ore di questa mattina. «Matan, stai tornando a casa. Tutti voi state tornando a casa. Grazie a Dio, la guerra è finita. Vita mia, ti aspettiamo. Ti amo tanto», ha detto con commozione la madre parlando per la prima volta col figlio (ancora dentro Gaza) per la prima volta da due anni. 🔗 Leggi su Open.online