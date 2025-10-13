Tornate mi annoio | anche Marcus Thuram odia la sosta per le nazionali la sua storia è virale
Non solo appassionati di calcio, fantacalcio e tifosi delle varie squadre: anche qualche giocatore è “nemico” della sosta per le nazionali. Lo conferma Marcus Thuram, calciatore chiaramente nel giro della Francia, ma non convocato a causa di un infortunio al polpaccio che lo tiene fuori dalla sfida contro lo Slavia Praga. L’attaccante dell’Inter continua l’iter riabilitativo ad Appiano Gentile e lo fa lavorando da solo in palestra. Thuram ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui ha fotografato la palestra del centro sportivo dell’Inter totalmente deserta – con solo probabilmente un collaboratore sullo sfondo – scrivendo: “ Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio “, con tre emoji tristi a completare tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
