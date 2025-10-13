Tornano le visite a lume di candela della Biblioteca Malatestiana

Il ciclo dei Notturnali alla Biblioteca Malatestiana prosegue sabato 18 ottobre, con due turni: il primo alle ore 20 e il secondo alle 21. Nel corso di questi due nuovi appuntamenti a lume di candela organizzati dalla DMC dei Percorsi del Savio, i visitatori potranno ammirare sotto una luce del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

