Tornano le dune invernali | in partenza i lavori a difesa della costa

Sono in procinto di partire i lavori di realizzazione delle dune invernali per la stagione 20252026 a protezione degli stabilimenti balneari e delle attività della spiaggia dalle mareggiate e dai fenomeni erosivi tipici del periodo invernale. Durante i lavori che si svolgeranno in base alle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

