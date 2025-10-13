Tornano gli autovelox a Frosinone | ecco la posizione fino al 19 ottobre

Frosinonetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 13 a domenica 19 ottobre la Polstrada sarà presente con le proprie pattuglie lungo le strade del Lazio. Interessata anche una strada di Frosinone, l’Asse attrezzato (Sp 277). Ecco dove sono posizionati gli autovelox nel Lazio dal 13 al 19 ottobre.14102025 Strada Provinciale SP 277. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Autovelox tornano in funzione sulla tangenziale: «Entro un paio di settimane gli impianti saranno riattivati» - Gli autovelox della statale 16 Adriatica ancora fanno scattare il flash in caso di passaggio oltre i limiti dei 70 all'ora. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Tornano Autovelox Frosinone Posizione