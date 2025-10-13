Torna Thiago Motta c’è l’accordo | la Juve esulta

Thiago Motta è a un passo dal ritorno in panchina: l’annuncio è davvero clamoroso, i tifosi della Juve non se l’aspettavano. La ‘pareggite’ da cui è ultimamente affetta la Juventus di Igor Tudor sembra molto simile a quella che aveva caratterizzato anche la gestione Thiago Motta all’inizio della scorsa stagione. Dopo un’ottima partenza, caratterizzata da tre vittorie nelle prime tre gare di campionato, sono infatti arrivati cinque pareggi tra Serie A e Champions League che hanno aperto più di qualche interrogativo. La paura dei tifosi è proprio quella di rivedere la stessa Juve dello scorso anno, ovvero una squadra altalenante che non è in grado di andare oltre il quarto posto. 🔗 Leggi su Sportface.it