Torna Lo Spaesato con Teo Mammucari | anticipazioni e quando in tv della nuova stagione

Teo Mammucari torna con Lo Spaesato, il programma che mostra alcuni paesi italiani con ironia. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della seconda stagione del people comedy e quando andrà in onda in tv. Lo Spaesato con Teo Mammucari: quando in tv. Dopo i buoni ascolti della passata stagione, la Rai ha deciso di riconfermare Lo Spaesato. Il programma con Teo Mammucari torna con una nuova edizione che mostrerà altri sei Comuni italiani. La prima puntata andrà in onda lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata, alle ore 21.20, su Rai 2. In questa nuova edizione ci saranno sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
