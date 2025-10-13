Torna l’edizione autunnale di Mercanteinfiera con mille espositori
Goethe diceva che i collezionisti sono persone felici. E forse proprio questo aspetto ha contribuito al successo del Mercanteinfiera, il grande appuntamento internazionale dedicato all’antiquariato, al collezionismo e al design d’autore. Giunta alla sua quarantaquattresima edizione, la mostra-mercato attende oltre 6mila buyer da tutto il mondo grazie a un percorso espositivo che conta mille espositori tra Italia ed estero. “Il collezionismo autentico non nasce dal possesso, ma dalla relazione”, ha spiegato Ilaria Dazzi, brand manager di Mercanteinfiera, “Chi colleziona non lo fa per accumulare, ma per interpretare. 🔗 Leggi su Panorama.it
Mercanteinfiera 2025 l'irrinunciabile appuntamento con il design d'autore, l'antiquariato e il collezionismo vintage, torna dall'11 al 19 ottobre alle Fiere di Parma - Collezionare significa dare senso al mondo, trasformare gli oggetti in racconti capaci di resistere all'oblio.