Torna il Cinema d’argento per gli over 65 | al Politeama 17 film in programma fino a marzo

Ilpiacenza.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l’atteso appuntamento con il Cinema d’argento, rassegna di film in programma alla Multisala Politeama, promossa dall’ufficio Attività socioricreative del Comune di Piacenza e riservata agli over 65 residenti in città. Diciassette le proiezioni in cartellone - ogni mercoledì con inizio alle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - cinema

Top Gun torna al cinema in versione restaurata in 4K

Top Gun torna al cinema in 4K: l’evento speciale per i 40 anni con Tom Cruise

Top Gun in 4K: torna al cinema la versione restaurata

Cinema d’argento, torna la rassegna per la terza età al Politeama: 17 proiezioni - Torna l'atteso appuntamento con il Cinema d'argento, rassegna di film in programma alla Multisala Politeama, promossa dall'ufficio Attività ... Scrive piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Cinema D8217argento Over