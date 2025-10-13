Torna ' Donna In-Difesa' | al via la terza stagione del corso gratuito di autodifesa per donne

Ravennatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano pochi giorni all’inizio della terza stagione del Corso di Autodifesa per le donne indetto da Crisalide, denominato “Donna In-Difesa”. Le 5 lezioni gratuite, previo tesseramento all'associazione, inizieranno il 20 ottobre alle ore 20, proseguendo nei 4 lunedì successivi, terminando il 17. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Si cercherà di insegnare come prevenire atti aggressione, ma anche come svincolarsi, utilizzando eventualmente dissuasori sonori, e fuggire chiamando soccorsi

