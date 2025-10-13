Torna ' Donna In-Difesa' | al via la terza stagione del corso gratuito di autodifesa per donne
Mancano pochi giorni all’inizio della terza stagione del Corso di Autodifesa per le donne indetto da Crisalide, denominato “Donna In-Difesa”. Le 5 lezioni gratuite, previo tesseramento all'associazione, inizieranno il 20 ottobre alle ore 20, proseguendo nei 4 lunedì successivi, terminando il 17. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
