torna con la seconda stagione lo spaesato di teo mammucari

13 ott 2025

Torna con la seconda stagione “Lo Spaesato”, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso il sorriso, in onda ogni lunedì, dal 13 ottobre alle 21.20 su Rai2. Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni italiani: su questi palchi, Mammucari arriva dopo un viaggio alla ricerca di nuove emozioni, spinto dalla curiosità e dal desiderio di riscoprire sensazioni perdute nel frenetico ritmo delle grandi città. Il programma è un adattamento di “Comedy on the edge”, uno dei format comici più adattati al mondo. L’originale è creato e prodotto dal broadcaster danese DR insieme a Jan Gintberg, e distribuito globalmente da All Right Media. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

