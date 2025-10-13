Torna a Verona la Fiera del Disco e Vintage Fest
Ernyaldisko presenta la sesta edizione della Fiera del Disco e del Vintage di Verona, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del collezionismo, del vinile e della buona musica. L’evento si terrà sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 presso il grande spazio espositivo del Pala Expo del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: torna - verona
Torna il San Giò Verona Video Festival: «Tratteremo argomenti non divertenti ma importanti, il qualunquismo ci porta al naufragio»
Calciomercato Verona, ufficiale: Bradaric torna in gialloblù. Il comunicato
Hellas Verona, il futuro prende forma: Montipò rinnova, Bradaric torna, Candé possibile rinforzo
Il Maestro Alessandro Trebeschi torna sul palcoscenico del Teatro Filarmonico di Verona in occasione del concerto di apertura della XIV Stagione concertistica di Veronalirica Verona il 12 ottobre 2025. Grazie, Alessandro! - facebook.com Vai su Facebook
La magia del giocattolo d’epoca rivive in Fiera a Verona - Il 12 ottobre alla Fiera di Verona la 78esima edizione della Borsa Scambio di giocattoli d’epoca, un appuntamento per appassionati ... Riporta veronaoggi.it
Gli incontri con gli artisti. Torna la Fiera del disco tra libri e vinili introvabili - Decine di espositori da tutta Italia, migliaia di dischi e cd in vendita tra prime stampe, dischi rari ... Secondo ilrestodelcarlino.it