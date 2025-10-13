Torna a Verona la Fiera del Disco e Vintage Fest

Ernyaldisko presenta la sesta edizione della Fiera del Disco e del Vintage di Verona, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del collezionismo, del vinile e della buona musica. L’evento si terrà sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 presso il grande spazio espositivo del Pala Expo del. 🔗 Leggi su Veronasera.it