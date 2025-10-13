Torino tenta il colpo | contatti per il ritorno di Icardi in Serie A

Il Torino sta sondando il terreno per un possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray con contratto in scadenza a giugno, sarebbe stato offerto ai club italiani — e il club granata sembra aver valutato la proposta con interesse. Icardi è arrivato in Turchia nella stagione 202223 e in poco tempo ha convinto con i numeri: finora con il Galatasaray ha messo a segno 66 gol in 96 partite, nonostante in questa annata abbia giocato da titolare soltanto tre match di campionato, nei quali ha comunque già siglato cinque reti. Uno degli ostacoli più importanti al suo possibile trasferimento riguarda le richieste economiche: all’attuale club percepisce uno stipendio netto molto elevato (circa 6 milioni), che potrebbe risultare difficile da sostenere per i granata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

