Torino si illumina di innovazione | al via la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World 13-14 ottobre 2025 Museo Nazionale del Cinema
Torino, 13 ottobre 2025 – La città di Torino si prepara a brillare come capitale dell’innovazione con la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L’evento, ospitato nella suggestiva cornice del Museo Nazionale del Cinema, prende il via questa sera con una cerimonia di apertura alla Mole Antonelliana, simbolo di cultura e avanguardia tecnologica. La cerimonia vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali e del panorama dell’innovazione, tra cui: Carlo Chatrian, Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino; Marco Porcedda, Assessore alla Legalità e Sicurezza, Comune di Torino; Maurizio Marrone, Assessore alle Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini, Regione Piemonte; Patrizia Polliotto, Segretario Generale Fondazione CRT; Barbara Graffino, Membro del Consiglio Generale, Fondazione Compagnia di San Paolo; Elena Maria Baralis, Prorettore Politecnico di Torino; Alessandro Giglio Vigna, Presidente Commissione Affari Europei della Camera dei Deputati; Michele Vietti, Presidente ANFIR, Associazione Nazionale Finanziarie Regionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
