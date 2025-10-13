Torino a tutta musica | gli appuntamenti della settimana da Niccolò Fabi a Una notte per Gaza

Martedì, musica: al Blah Blah si esibiscono i The Morlocks. All'Hiroshima Mon Amour è di scena Simba. Mercoledì, al teatro Colosseo arriva Niccolò Fabi. Al Pala Gianni Asti di Torino, serata "Una Notte per Gaza". Concerto a sostegno di Medici Senza Frontiere con tante band fra cui:Fratelli di Soledad, Persiana Jones, The Originals (Africa Unite

"Mala movida", bottiglie in vetro e alcool venduto a minorenni: multe per oltre 15mila euro e controlli in tutta Torino

Criminalità, furti e "spaccate" in tutta Torino: il Pd valuta un fondo a sostegno dei negozianti colpiti

Kolo Muani Juve, contatti solo con i bianconeri: avanti tutta per riportarlo a Torino! La novità di Romano e quelle parole di Tudor sul francese…

Per stasera, metti Torino a cena. Si tratta di un progetto diffuso che, dal 22 al 26 ottobre, porta la cucina d’autore nei ristoranti della città. Ogni sera, uno scambio: chef torinesi aprono le porte delle loro cucine a colleghi da tutta Italia e dal mondo, per dare vita a - facebook.com Vai su Facebook

Weekend a Torino del 11 e 12 ottobre, cosa fare? Mostre, spettacoli teatrali, fiere e sagre da non perdere - Ottobre a Torino tra concerti, festival, teatro e sagre: scopri tutti gli eventi e cosa fare in città e dintorni, dal weekend alle serate speciali.

Musica da Camera: "Officina" a Cascina Roccafranca tra classico, jazz e otto prime assolute. - Il programma intreccia classico, contemporaneo e jazz, con un'attenzione particolare alla nuova musica: ogni concerto include infatti una prima assoluta, commissionata a otto compositori emergenti