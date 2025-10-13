Tondicello della Plaia vandalizzata la nuova piazza dedicata ai vigili del fuoco caduti in servizio
A pochi mesi dall’inaugurazione di piazza delle Ondine, dedicata ai vigili del fuoco caduti in servizio, si manifestano evidenti segni di degrado del nuovo spazio pubblico posto nella zona del Tondicello della Plaia. Durante un recente sopralluogo effettuato dal consigliere del I Municipio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
